Общество

Число выявленных случаев COVID-19 в Псковской области превысило 68 тысяч

До 68 017 возросло в Псковской области число случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки их выявили 177, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Самая сложная ситуация по заболеваемости в Новосокольническом и Порховском районах. Их главы должны реализовать необходимый комплекс мер для снижения динамики распространения COVID-19», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

За весь период наблюдений в Псковской области выздоровели 59 387 человек (+113 за сутки), умерли 1 135 пациентов.

Всего специалисты провели 681 701 исследование на новую инфекцию, в том числе вчера сделали 2 774 теста.