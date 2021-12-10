Общество

Клиентам СНГБ предлагают взять «Альтернативный» кредит по сниженным ставкам

Клиентам, у которых имеется потребительский или автокредит в стороннем банке, в связи с чем они вынуждены платить по нему высокий процент, Сургутнефтегазбанк предлагает выгодную альтернативу – оформить рефинансирование по ставке от 4,9% годовых* и платить меньше. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.

Преимущества рефинансирования в СНГБ:

уменьшение ежемесячного платежа за счет пониженной ставки;

изменение размера платежей за счет срока кредита;

объединение кредитов** и платеж всего 1 раз в месяц;

получение дополнительных средств на личные цели.

Сумма кредита – от 30 000 до 3 000 000 рублей, срок кредитования – до 10 лет (включительно).

Подать заявку на кредит можно в приложении СНГБ Онлайн (вкладка «Продукты» - «Открыть кредит»), на сайте или в офисе банка.

* Процентная ставка 4,9% годовых действует для зарплатных клиентов при оформлении кредита на сумму свыше 300 000 рублей, сроке кредита 2 года, при условии оформления страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)» в АО БАНК «СНГБ» на весь срок пользования кредитом, и при предоставлении заемщиком документов, подтверждающих целевое использование кредита. Если клиент не относится к категории зарплатный клиент размер процентной ставки увеличивается на 2% годовых. При непредставлении документов, подтверждающих целевое использование кредита, размер ставки увеличивается на 5% годовых. При оформлении страхового полиса по единственному риску «Несчастный случай, болезнь» в АО БАНК «СНГБ» на весь срок пользования кредитом процентная ставка от 7,9% годовых. При оформлении страхования не в АО БАНК «СНГБ» процентная ставка от 11% годовых. При отсутствии страхования процентная ставка от 13,1% годовых.

Для зарплатных клиентов, являющихся работниками организаций, входящих в определенный внутренними документами АО БАНК «СНГБ» список, применяется дополнительная скидка к процентной ставке в размере 0,3% годовых.

** Виды кредитов, дополнительно доступные для погашения в сторонних кредитных организациях/ в АО БАНК «СНГБ»: потребительские кредиты, автокредиты, ипотечные кредиты, кредитные карты.

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробные условия на сайте банка.