Общество

От коронавируса привилась 18-летняя дочь псковского губернатора

Старшая дочь губернатора Псковской области Михаила Ведерникова привилась от коронавируса. Об этом глава региона сообщил в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Instagram.

В адрес Михаила Ведерникова в социальных сетях поступило множество обращений. В частности, одна из подписчиц рассказала, что у нее есть 18-летняя дочь, которая заканчивает техникум. «Почему заставляете вакцинироваться? Вы бы отдали своего ребенка на прививку от COVID?» - спросила женщина.

«Во первых, я никого не заставляю. Во-вторых, моей старшей дочери тоже 18 лет, на этой неделе она сделала прививку, поставила "Спутник V". Это было ее самостоятельное решение. Мы с женой тоже привиты, все чувствуем себя прекрасно», - ответил губернатор.