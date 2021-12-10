Общество

Аналитики назвали самые востребованные навыки при поиске работы в будущем

Аналитики назвали самые востребованные навыки при поиске работы в будущем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса по поиску работу hh.ru.

Каждый второй опрошенный (51%) в регионах СЗФО считает, что навык анализа информации и принятия решений будет одним из главных в будущем в вопросе успешного трудоустройства. На втором месте по популярности (49%), по мнению местных жителей, цифровая грамотность. На третьем месте с 46% стоят сразу два навыка для комфортной жизни и работы в будущем – стрессоустойчивость и ориентация на результат. Примечательно, что лидерство ушло в конец списка и набрало лишь 23% ответов, отметили в пресс-службе сервиса..

«Интересно, что навык "ориентация на результат" оказался более важен для старшего поколения (от 45 лет и старше) в отличие от молодых респондентов (от 18 до 24 лет). А вот финансовую и коммуникативную грамотность чаще выбирали именно молодые специалисты от 18 до 34 лет в отличие от старшего поколения», - добавили в пресс-службе.

Женщины, участвовавшие в опросе чаще мужчин, выбирали стрессоустойчивость как наиболее важный навык (46% против 39%), а также инновационность (44% против 39%) и эмоциональный интеллект (34% против 27%). При этом мужчины верят в навык «адаптивность и гибкость» больше, чем опрошенные женщины.