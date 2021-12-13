Александр Козловский призвал поддержать приюты для бездомных животных

Благотворительную акцию помощи приютам для бездомных животных запустили в Псковской области. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.
Видео: Александр Козловский
Акцию поддержали активисты «Единой России», зоозащитники, юные футболисты – воспитанники великолукской спортшколы олимпийского резерва «Экспресс».
«Друзья, призываю каждого из вас поддержать приюты для бездомных животных по возможности. Можно помочь трудом, добрым советом, материально. Самой бесценной помощью, безусловно, станет то, что вы подарите любящую семью собакам и кошкам», - отметил Александр Козловский.
Парламентарий опубликовал ссылки на приюты для животных Великих Лук и Новосокольников. «Здесь вы можете познакомиться со всеми воспитанниками приютов и найти себе верного и любящего друга. Прикрепляю также реквизиты приютов для тех, кто решить принять участие в сборе средств», - написал он.
«Земляки, давайте объединим усилия! Уверен, что сделать добро под силу каждому из нас», - добавил Александр Козловский.