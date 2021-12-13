Общество

Александр Козловский призвал поддержать приюты для бездомных животных

Благотворительную акцию помощи приютам для бездомных животных запустили в Псковской области. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Видео: Александр Козловский

Акцию поддержали активисты «Единой России», зоозащитники, юные футболисты – воспитанники великолукской спортшколы олимпийского резерва «Экспресс».

«Друзья, призываю каждого из вас поддержать приюты для бездомных животных по возможности. Можно помочь трудом, добрым советом, материально. Самой бесценной помощью, безусловно, станет то, что вы подарите любящую семью собакам и кошкам», - отметил Александр Козловский.

Парламентарий опубликовал ссылки на приюты для животных Великих Лук и Новосокольников. «Здесь вы можете познакомиться со всеми воспитанниками приютов и найти себе верного и любящего друга. Прикрепляю также реквизиты приютов для тех, кто решить принять участие в сборе средств», - написал он.

приют «Веретье». Номер карты Сбербанка: 4817 7603 2320 (владелец Светлана Васильевна Ш.), карта привязана к номеру: 8 (911) 393-09-67,

приют для бездомных животных «Милый». Номер карты Сбербанка: 5469 5100 1236 2399 (владелец Татьяна Владимировна Тимофеева), карта привязана к номеру: 8 (911) 882-01-78,

дом удивительных котов «Марсиаша». Номер карты Сбербанка: 4817 7602 9267 4680, карта привязана к номеру: 8 (911) 390-01-76,

домашний приют для животных (город Великие Луки). Номер карты Сбербанка: 4276 5100 1325 1860 (владелец Ирина Геннадьевна И.), карта привязана к номеру: 8 (911) 697-10-47,

приют для бездомных собак в городе Новосокольники. Номер карты Сбербанка: 5336 6903 1951 8009.

«Земляки, давайте объединим усилия! Уверен, что сделать добро под силу каждому из нас», - добавил Александр Козловский.