Общество

Митрополит Тихон признался в поджоге избы наркодилеров в 90-е

Митрополит Псковский и Порховский Тихон в документальном фильме «Россия. Новейшая история» телеканала «Россия 1» признался в поджоге избы распространителей наркотиков в 1990-е.

Сначала митрополит дал характеристику тому времени: «Спились. Люди просто спились от отчаяния, от боли, от несправедливости. Русский человек уходит в эти "пространства", мы это знаем очень хорошо».

Он рассказал, что в 1994 или в 1995 году в селе Слободка Рязанской области располагался небольшой скит Сретенского монастыря. «К нам пришли люди из соседней деревни, которые попросили, чтобы мы взяли их хозяйство (ООО или что-то в этом роде) к себе в монастырь. Мужики сказали: "Мы уже четыре года воруем, не получаем зарплату. Мы вынуждены воровать, чтобы кормить своих детей, свои семьи". Самый последний аргумент, который меня тогда "убил": "Сделайте что-нибудь, мы детей кормим запаренным комбикормом". Я говорю: "Хорошо, что мы можем сделать?". И слышу слова: "Возьмите нас хоть в крепостные". Это было настолько сногсшибательно, что мы молча поднялись и поехали туда», - продолжил митрополит.

«По дороге нам рассказали, что автобусы там не ходят, больнички нет, школа в жутком состоянии, а молодежь стала употреблять наркотики. Там были семьи: специально приезжали, кочующие, и купили дом. И делали эти "болтанки". Но ситуация была такая, что мы раз в месяц или раз в два месяца хоронили 18-летних и 19-летних. И пришлось, поскольку, к сожалению, тогдашняя милиция нам не помогала, самим решать этот вопрос. Сначала попросили по-доброму. А потом, впервые скажу, думаю, за давностью лет не возбудят уголовное дело, вывели этих ребят из их избы, связали их и подожгли избу. И сказали, чтобы они сюда больше не приходили. А что мы могли сделать? Мы отпевали одного за другим!» - признался митрополит Тихон.

В итоге монастырь взял это хозяйство, сказал он. «Остановили стройки в монастыре, ремонты, издательские проекты. Все вложили туда. Купили вплоть до силоса. Купили трактора, потому что убита была вся техника. Распахали первые 1000 гектаров весной под яровые. Озимых, конечно, никаких не было. Люди выходили за околицу, становились перед пашней и плакали, потому что много лет они этого не видели. Они меня избрали председателем колхоза. И последний председатель колхоза во всей вселенной — это я. Тогда он назывался "Восход". Но я предложил на общем собрании колхоза либо "Закат", либо «"Воскресение". Выбрали "Воскресение", - рассказал он.

«Окончательно спившийся народ всего лишь за полтора года просто восстал. Они поняли, что нужны. Они поняли, что может быть работа. Они стали ремонтировать дома. Все возродилось. Люди стали возвращаться из городов, которые уехали. Не в огромных масштабах, но один, два, три таких человека и то было для нас радостью. Мы подняли хозяйство, нам стали давать кредиты, а от министерства сельского хозяйства - некоторые невозвратные кредиты. Государство стало помогать», - рассказал митрополит Тихон.