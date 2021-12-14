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Общество

Борющимся с COVID-19 в новогодние праздники врачам удвоят надбавки

14.12.2021 17:45|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин поручил кабмину в новогодние праздники удвоить спецнадбавки для медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом. Министр финансов Антон Силуанов заверил, что средства на это есть. 

«Мы в этом году, в 2021, на праздничные дни обеспечили выплату этих спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали и продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере. Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое. Ситуация, может быть, не такая тревожная, как в январе 2021 года, но все-таки она сложная, и люди работают в условиях больших нагрузок», - приводит слова Путина РИА Новости. 

Силуанов заверил, что средства на это есть. «По оценкам, это будет стоить чуть больше 8 миллиардов рублей, такие ресурсы мы найдем в бюджете», - сказал он.

Теги: #Путин #коронавирус #медики
Источник: Псковская Лента Новостей
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