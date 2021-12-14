Общество

Борющимся с COVID-19 в новогодние праздники врачам удвоят надбавки

Президент России Владимир Путин поручил кабмину в новогодние праздники удвоить спецнадбавки для медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом. Министр финансов Антон Силуанов заверил, что средства на это есть.

«Мы в этом году, в 2021, на праздничные дни обеспечили выплату этих спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали и продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере. Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое. Ситуация, может быть, не такая тревожная, как в январе 2021 года, но все-таки она сложная, и люди работают в условиях больших нагрузок», - приводит слова Путина РИА Новости.

Силуанов заверил, что средства на это есть. «По оценкам, это будет стоить чуть больше 8 миллиардов рублей, такие ресурсы мы найдем в бюджете», - сказал он.