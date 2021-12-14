Общество

Переслегинскую гимназию капитально отремонтируют

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы Великолукского района Алексея Кузьмина состоялась сегодня, 14 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, обсуждались вопросы жизнедеятельности и развития муниципалитета, а также эпидемиологическая обстановка.

Алексей Кузьмин проинформировал Михаила Ведерникова, что, несмотря на принимаемые меры, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в районе сложная. В этой связи особое внимание уделяется информационно-разъяснительной работе с населением. Дополнительно в помощь врачам, работающим в пунктах вакцинации, организованы мобильные группы для подвоза граждан в ФАПы и фельдшеров — к домам пациентов.

«Вакцинация очень важна, потому что это не только здоровье людей. Пандемия в конечном счете сказывается на экономике района», — отметил Михаил Ведерников и поручил главе муниципалитета продолжать контрольные мероприятия по соблюдению противовирусных мер и в предновогодний период, чтобы «не встретить новую волну на высоких цифрах».

Также глава Великолукского района доложил губернатору о ходе исполнения национальных проектов.

Так, в рамках реализации проекта по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда в поселке Дубрава-1 введен в эксплуатацию 38-квартирный дом, куда будут расселены более 90 человек. «В этом же населенном пункте в 2022 году будет построен еще один дом на 75 квартир. Контракт уже заключен, готовится проектно-сметная документация, на площадке ведутся предварительные работы», — уточнил Алексей Кузьмин.

По программе формирования комфортной городской среды в районе выполнено благоустройство 2 общественных и 4 дворовых территорий в деревне Переслегино на общую сумму более 12 млн рублей. «Все проекты по благоустройству составлены с учетом мнения населения», — обратил внимание глава Великолукского района.

По направлению «Культура» в район поставлен автоклуб и приобретено световое и звуковое оборудование. Стоимость покупки составила более 4,5 млн рублей. «С помощью передвижной концертной площадки в удаленных населенных пунктах проведена серия выездных мероприятий. Жители оценили новые возможности, которые стали им доступны», — отметил Алексей Кузьмин.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» созданы более 150 мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в 5-ти образовательных организациях района. Кроме того, в Кировской школе открыта «Точка роста».

Отдельно Губернатор Михаил Ведерников спросил главу района о ходе отопительного сезона.

Алексей Кузьмин сообщил, что осенне-зимний период идет в штатном режиме, но возникла проблема нехватки топлива. В ходе рассмотрения вопроса губернатор Михаил Ведерников согласовал выделение Великолукскому району суммы, необходимой на закупку дров.

Также губернатор Михаил Ведерников в ответ на обращение главы Великолукского района Алексея Кузьмина выразил готовность оказать содействие району в проведении капитального ремонта в Переслегинской гимназии — в 2022 году ей исполнится 190 лет.

В завершение встречи глава Великолукского района от всех жителей поблагодарил губернатора за финансовую помощь по устранению последствий урагана, который обрушился на муниципалитет летом этого года. Михаил Ведерников в свою очередь отметил четкую и слаженную работу районной администрации по распределению денежных средств между пострадавшими и оперативное приведение в порядок общественных территорий.