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Общество

Региональное соглашение о минимальной зарплате подписали в Пскове

14.12.2021 20:18|ПсковКомментариев: 0

В Пскове состоялось подписание регионального соглашения о минимальной заработной плате в Псковской области на 2022 год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, соглашение подписали стороны социального партнерства – администрация Псковской области, Псковский региональный союз профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» и некоммерческая организация «Региональный союз промышленников и предпринимателей Псковской области».

В рамках данного соглашения минимальная заработная плата в Псковской области на 2022 год устанавливается равной минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), установленному федеральным законом на 2022 год.

Федеральным законом от 6 декабря 2021 года N 406-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона “О минимальном размере оплаты труда”» установлен минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц.

«Многие работодатели в ходе общения отмечают, что даже такой низкий размер минимального размера оплаты труда – это неподъемная для них ноша. Что такие суммы они платить попросту не смогут. Позиция профсоюзов остается единой – каждый труд должен оплачен на достойном уровне и никак не ниже. Да, сейчас трудно всем. Но прежде всего необходимо думать о людях, о работниках, благодаря которым и могут работать организации. Сегодняшнее подписание регионального соглашения – это ни что иное, как очередной важный шаг к улучшению общего благосостояния жителей Псковской области», – отметил председатель областного профобъединения Игорь Иванов.

Теги: #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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