На новогодний корпоратив в этом году пойдут более половины жителей СЗФО - опрос

У 56% опрошенных жителей Северо-Западного федерального округа в этом году будет новогодний корпоратив. Еще 20% останутся без праздника на работе, а 23% заявили, что их компании тянут с решением этого вопроса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
Одна из причин того, что жители СЗФО не смогут отпраздновать новогодний корпоратив, - эпидемиологическая обстановка (67% ответов). Это самый высокий показатель по стране, в среднем россияне выбирали этот пункт в 53% случаев.
На отсутствие финансовой возможности у компании провести корпоратив указали 26% жителей СЗФО. При этом у 7% опрошенных в регионах СЗФО в принципе нет традиции проводить корпоративы в конце года. Этот вариант чаще других выбирали респонденты, в коллективах которых наибольшее число сотрудников - мужчины, а также респонденты молодого возраста до 24 до 44 лет (22% опрошенных).
На платформе отметили, что вариант ответа «Сотрудники массово отказались посещать корпоратив» не нашел отклика у жителей СЗФО вообще и набрал менее 1% ответов, в отличие от других регионов. Так, больше других отказываются вместе с коллегами отметить окончание 2021 года жители Сибири (10%) и Урала (5%).