Общество

На новогодний корпоратив в этом году пойдут более половины жителей СЗФО - опрос

У 56% опрошенных жителей Северо-Западного федерального округа в этом году будет новогодний корпоратив. Еще 20% останутся без праздника на работе, а 23% заявили, что их компании тянут с решением этого вопроса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Одна из причин того, что жители СЗФО не смогут отпраздновать новогодний корпоратив, - эпидемиологическая обстановка (67% ответов). Это самый высокий показатель по стране, в среднем россияне выбирали этот пункт в 53% случаев.

На отсутствие финансовой возможности у компании провести корпоратив указали 26% жителей СЗФО. При этом у 7% опрошенных в регионах СЗФО в принципе нет традиции проводить корпоративы в конце года. Этот вариант чаще других выбирали респонденты, в коллективах которых наибольшее число сотрудников - мужчины, а также респонденты молодого возраста до 24 до 44 лет (22% опрошенных).

«В целом, традиция празднования новогодних корпоративов, судя по данным опросов прошлых лет, медленно, но верно закрепляется в компаниях, даже несмотря на пандемию. Так, в ходе опроса 2014 года о традиции никогда не праздновать заявили 13% опрошенных в целом по России, в 2017 году уже меньше - 11%, из них на СЗФО приходилось около 15% "отказников". В этом году мы видим, что доля таких компаний в СЗФО уменьшилась до 7%, судя по ответам респондентов», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова.

На платформе отметили, что вариант ответа «Сотрудники массово отказались посещать корпоратив» не нашел отклика у жителей СЗФО вообще и набрал менее 1% ответов, в отличие от других регионов. Так, больше других отказываются вместе с коллегами отметить окончание 2021 года жители Сибири (10%) и Урала (5%).