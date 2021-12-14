Общество

Более 200 детей в Псковской области заболели COVID-19 за неделю

223 случая заболевания COVID-19 среди детей и подростков в возрасте до 18 лет выявили в Псковской области за неделю, с 6 по 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Заболеваемость по области снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 6,9% (на 92 случая). При этом в Роспотребнадзоре отметили, что заболеваемость за неделю превысила заболеваемость по РФ на 34,9%.

Всего за 49-ю календарную неделю зарегистрировали 1235 случаев заболевания. Среди них в форме ОРВИ – 1064 случая, в форме внебольничной пневмонии – 133 случая. Активно выявлено 38 случаев бессимптомного течения инфекции.

Наибольшая заболеваемость среди взрослых отмечается в возрастной группе от 30 до 49 лет – 400 случаев. В восьми муниципалитетах заболеваемость выше среднеобластного уровня. В список вошли город Великие Луки, Опочецкий, Порховский, Новосокольнический, Себежский, Великолукский, Псковский, Печорский районы. В городе Пскове за неделю зарегистрировали 360 случаев заболевания.