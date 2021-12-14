Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественную гирлянду

Как купить красивую, качественную гирлянду и не ошибиться в выборе, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Правильность выбора любого товара начинается с выбора организации торговли. Перед покупкой важно получить информацию о продавце — наименовании юридического лица, месте его нахождения, ФИО индивидуального предпринимателя. Такая информация может пригодиться потребителю в случае необходимости обратиться в адрес продавца с соответствующим требованием.

Продавец световых елочных гирлянд в свою очередь обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о продавце, товаре, и его изготовителе. В частности, он должен ознакомить с наименованием и обозначением низковольтного оборудования (тип, марка, модель), с основными параметрами и характеристиками, влияющими на безопасность, с наименованием и товарным знаком изготовителя, а также с наименованием страны изготовления. Эти данные наносятся на гирлянду и указываются в прилагаемых к ней эксплуатационных документах, отметили в ведомстве.

Маркировка товара должна быть понятной, легко читаемой, достоверной, не вводящей в заблуждение. Способ нанесения маркировки обеспечивает ее сохранность на товаре.

Кроме того, новогодние гирлянды могут быть разного назначения: для украшения интерьера внутри помещения, для улица. Уличные гирлянды отличаются от внутренних степенью защиты от влаги и пыли. Степень всегда указывается на упаковке и обозначается буквами IP и двумя цифрами, первая из которых означает защиту от пыли, а вторая — от влажности, продолжили в управлении Роспотребнадзора.

Степень защиты IP 20 подходит для использования внутри помещения, а для использования на улице под навесом, без прямого контакта с осадками блока питания и вилки — IP 44. Круглогодичное использование при любых погодных условиях позволяет степень защиты IP 65. Гирлянда с защитой IP 67 имеет каучуковую изоляцию, которая гарантирует, что влага не попадет внутрь элементов даже во время дождя и снега, напомнили псковичам. Так, соблюдение простых правил помогает избежать попадания влаги внутрь украшения и предотвращает короткое замыкание, а следовательно — удар током и пожар.

В управлении перечислили, на что стоит обратить внимание при покупке гирлянды: