Общество

Борис Елкин рассказал об эксперименте с посадкой луговой травы

Луговую траву высадят на Сиреневом бульваре в Пскове в качестве эксперимента, чтобы посмотреть, насколько такое решение понравится жителям. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Ранее глава городской администрации просил жителей Пскова выбрать вид растений для обустройства скверов и парков. Голосование он проводит в своем инстаграм-аккаунте.

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«Что касается травы, в день, когда появился опрос, мы поговорили с псковским дизайнером, и он предложил попробовать сделать такой срез общественного мнения. Оказалось 50 на 50, кому-то понравилось, кому-то нет. Попробуем такое решение пока локально реализовать», - рассказал Борис Елкин.

Луговую траву высадят в 2022 году при благоустройстве Сиреневого бульвара. Сити-менеджер Пскова отметил, что у горожан будет возможность сравнить два вида зеленых насаждений - напротив находится сквер на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов, где растет газонная трава. «Будет возможность сравнить и понять, насколько это интересно и важно для людей, а также и мы поймем, насколько луговая трава будет хлопотной в части эксплуатации», - отметил Борис Елкин.

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Он пояснил, что горожане в социальных сетях жаловались ему на качество газонов в Пскове. «Приходили жалобы от людей, что мы не очень хорошо косим газоны, задевая дерн. Летом надо будет обратить внимание управления городского хозяйства на это», - добавил глава городской администрации.