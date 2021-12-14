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Общество

Студенты псковского колледжа искусств лыжным десантом почтили память жертв войны

16.12.2021 08:45|ПсковКомментариев: 0

Студенты псковского колледжа искусств лыжным десантом почтили память жертв войны. Патриотическая акция состоялась в Порхове 14 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

В декабре в России отмечаются памятные даты, связанные с событиями Великой Отечественной войны. 3 декабря – День неизвестного солдата, 9 декабря — День Героев Отчества. В честь этих событий студенты и преподаватели колледжа искусств провели патриотическую акцию.

Студенты приняли участие в митинге, а также возложили цветы к мемориалам «Скорбящая Псковитянка» в сожженной деревне Красуха и в лагере военнопленных Дулаг-100 в Порховском районе, почтили память погибших минутой молчания.

«В продолжение акции, студенты колледжа вместе преподавателем физического воспитания Валентиной Васильевной Мартыновой совершили лыжный пробег на пересеченной местности. Это спортивное мероприятие дает понять современным молодым людям трудности, которые могли испытывать их сверстники во время войны», - добавили в колледже.

Также студенты познакомились с экспозицией музея «Боевой славы» в Порховском краеведческом музее, посетили Дом ремесел и мастер-классы по традиционному народному искусству.

Теги: #патриотизм #студенты #колледж искусств
Источник: Псковская Лента Новостей
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