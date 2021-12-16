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Общество

Жители СЗФО перечислили факторы выбора идеальной работы

17.12.2021 09:15|ПсковКомментариев: 0

Жители СЗФО перечислили факторы выбора идеальной работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Абсолютным лидером (63%) у жителей СЗФО (за исключением петербуржцев) при выборе идеального места работы стал элемент «официальное оформление и «белая зарплата». Интересно также и то, что именно жители СЗФО чаще других россиян выбирали именно этот фактор при выборе идеального места работы, добавили в пресс-службе компании.

На втором месте (54%) по важности в представлении идеального места работы у жителей Северо-Запада – уверенность в стабильности работодателя. На третьем (52%) – возможность соблюдать баланс «работа-личная жизнь».

Совсем с небольшим отрывом (50%) - стоит фактор конкурентоспособной заработной платы. То есть идеальный работодатель для жителя СЗФО должен предложить ему зарплату примерно в 1,5 раза больше той, что есть сейчас. При этом отметим, что жители СЗФО реже других россиян выбирали высокую зарплату как составляющую идеальной работы. Для сравнения: в среднем по России это выбрали 59%.

Есть и другие варианты ответов респондентов. Так, для некоторых идеальное место работы, когда есть общественная польза от деятельности компании. Для других работа должна быть максимально близка к их хобби. 

«Интересны результаты опроса в разрезе возраста и гендера. Так, высокая зарплата в больше степени важна для соискателей старшего возраста (55 лет и больше) – именно они в 67% случаев выбирали этот элемент, чем молодые специалисты в возрасте до 24 лет (54%)», - отметили в пресс-службе сервиса по поиску работы.

Примечательно, что работа в дружеском коллективе наоборот более важна для молодых специалистов (52%), в том время как для возрастных лишь в 37% случаев. Больше других ценят возможность баланса «работа-личная жизнь» респонденты в возрасте до 34 лет, а вот возрастные респонденты (от 45 лет и старше) меньше других (29%). Интересные задачи ценят большинство опрошенных (от 18 до 44 лет): этот элемент выбрал почти каждый второй респондент в этом возрасте. В свою очередь участники опроса от 55 лет и старше меньше заинтересованы в интересных задачах: это важно лишь для 29% опрошенных.

В разрезе гендера: для женщин, прошедших опрос, в топ вошли высокая зарплата, работа в дружеской атмосфере и официальное оформление. Для респондентов-мужчин наиболее важны зарплата, карьерный рост и «work-life balance».

Теги: #зарплата #работа #исследование
Источник: Псковская Лента Новостей
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