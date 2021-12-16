Общество

Стал известен график работы псковских бань и аптек в новогодние праздники

График работы муниципальных бань и аптек в дни новогодних праздников обсудили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Во время новогодних каникул в областном центре будет работать только одна муниципальная баня - на улице Конной. Как рассказал депутат ПГД, директор МП «Банно-прачечный комбинат» Сергей Колосов в ходе координационного совещания, баню на Конной можно будет посетить 4 и 5 января до 21.00.

С 8 января все муниципальные бани города снова начнут работать в обычном режиме.

Директор МП города Пскова «Центральная городская аптека №2» Владимир Якубанец сообщил, что все 8 муниципальных аптек Пскова до 30 декабря будут работать в обычном режиме, в праздничные дни - каждая по своему графику. При этом круглосуточная аптека на Октябрьском проспекте и в новогодние праздники будет открыта.