Общество

Возможный снос здания почты на вокзале в Пскове прокомментировал его собственник

Решение о передаче зданий Почты России на привокзальной площади в Пскове в собственность администрации еще не приняли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УФПС.

Почта России провела переговоры с главой города Пскова о благоустройстве пространства привокзальной площади, на территории которой находятся два здания, принадлежащие госкомпании. Здания находятся на улице Вокзальной, 25 и 25а.

«Сейчас в них размещается магистрально-сортировочный центр УФПС Псковской области – это центральный узел связи на территории области. Решение о передаче этих зданий в собственность Псковской области можно принять только после того, как мы переместим сортировочный центр на новую площадку. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос», - рассказали в УФПС.

Ранее на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения озвучили планы о расширении парковки на железнодорожном вокзале в Пскове. Делать это планируют, в том числе, путем сноса здания Почты России.