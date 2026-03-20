В Псковской области за два месяца против энцефалита вакцинировали 77 человек

За январь-февраль 2026 года прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали 77 жителей Псковской области, в том числе семь детей. Также ревакцинировали 338 человек, из них — 11 детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону. 

15 марта в областную инфекционную больницу обратились по поводу присасывания клеща у ребенка. Лабораторное исследование показало, что членистоногое не было заражено опасными для человека инфекциями. Это первый подобный случай в регионе в 2026 году, в прошлом году первый укус зарегистрировали 10 марта.

В Пскове и Великих Луках работают пункты приёма и исследования клещей. В Пскове анализы проводят по адресам: улица Гоголя, дом 21а (методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит) и улица Гоголя, дом 17, второй этаж (методом ПЦР на четыре инфекции). В Великих Луках — улица Тимирязева, дом 9 (ИФА) и Санитарный переулок, дом 4 (ПЦР).

Лаборатории принимают клещей с понедельника по четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00, в пятницу — с 9:00 до 12:30. Для исследования живого клеща помещают в герметичную пробирку с влажной ватой и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи и сопроводительных документов. Погибшего клеща или его фрагмент также принимают при соблюдении этих требований.

В случае присасывания клеща управление Роспотребнадзора рекомендует обращаться за медицинской помощью. 

