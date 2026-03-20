«Неделя мастер-классов» пройдет в Пскове с 23 по 27 марта

С 23 по 27 марта в Пскове пройдёт «Неделя мастер-классов», где молодёжь сможет познакомиться с экспертами в области культуры, медиа, театра, фитнеса и финансовой безопасности. Ключевое событие недели – однодневный фестиваль творческих мастер-классов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжном центр

23 марта с 15:00 до 21:00 в креативном пространстве «Лофт» (улица Спортивная, 1Б) развернётся фестиваль, объединяющий шесть сообществ арт-резиденции. Гости смогут попробовать себя в актёрском мастерстве, диджеинге, спонтанной поэзии, коллаже, росписи магнитов, а также узнать, как устроен язык кино и как мемы становятся маркетинговым инструментом.

На следующий день, 24 марта, в Псковском отделении Сбера по адресу: Октябрьский проспект, 23/25 состоится лекция, посвящённая дроперам. Слушателям объяснят, кто такие дропы, как работают схемы вовлечения, почему это опасно и как не стать невольным соучастником преступления. Участники смогут задать вопросы специалисту и получить актуальную информацию. Начало занятия в 17:00, предварительная регистрация желательна.

25 марта в 15:00 пройдёт мастер-класс по прокачке тела и растяжке. Тренер клуба Екатерина проведёт разминку с активными прыжками, силовую часть с гантелями, динамичную растяжку и дыхательные упражнения. Участникам необходимо иметь спортивную одежду и обувь. Место проведения – фитнес-клуб «XPRESS» (улица Кузбасской Дивизии, 19, 4-й этаж). Запись на сайте молодежного центра.

Завершит неделю творческий мастер-класс по рисованию на мини-мольбертах. 27 марта педагог и художник Ангелина Лузгина поможет создать собственную картину даже без навыков рисования. Мастер-класс состоится 18:30 в холле Псковского городского молодёжного центра (улица Максима Горького, 15). Необходима предварительная запись.

Участие во всех событиях недели бесплатное.