Общество

Быть внимательными на дорогах призвал псковичей губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах. Соответствующее обращение опубликовано в инстаграм-аккаунте политика

«В Псковской области сейчас неустойчивая погода: днем плюсовые температуры, ночью небольшой мороз, что приводит к образованию сильного гололеда на проезжей части и тротуарах», - напомнил глава области и привел примеры серьезных аварий, произошедших утром в пятницу.

«В районе деревни Паколово Новосокольнического района столкнулись 3 легковых автомобиля, по предварительной информации, 4 человека пострадало, 1 погиб. Приношу искренние соболезнования родным и близким.

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Ещё одно ДТП в этом же районе произошло вблизи деревни Насва. Столкнулись два автомобиля, один из них опрокинулся и загорелся.

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До конца недели синоптики прогнозируют плюсовые температуры, с понедельника начнутся морозы. Прошу всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростные режимы.

Берегите себя!» - призвал губернатор.