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Общество

Псковичам советуют правильно выбирать обувь в сезон гололеда

19.12.2021 18:32|ПсковКомментариев: 0

ГУ МЧС России по Псковской области рекомендует пешеходам выбирать обувь с учетом голодеда. Рекомендации размещены на сайте ведомства.

«Если погодные условия предполагают на улице наличие гололеда, то прежде чем выйти на улицу необходимо позаботиться о правильном подборе обуви. Подошва зимней или демисезонной обуви должна быть нескользящая. При покупке обуви обращайте внимание на материал, из которого она изготовлена. Наиболее не скользким считается полиуретан и термополиуретан. По возможности гололед следует обойти, но если это невозможно, то передвигаться по обледенелому участку следует крайне осторожно и внимательно. Не торопитесь, не ускоряйте шаг и не бегите. Руки не должны быть в карманах, наступайте на лед всей подошвой», - посоветовали псковичам.

Пожилым людям или тем, кто из-за состояния здоровья вынужден пользоваться тростью, следует также ее подготовить. «Трость в зимний период должна иметь наконечник из резины или заостренные шипы», - заметили в управлении МЧС.

Также там напомнили основные правила езды на автомобиле в гололед:

- Чтобы обеспечить безопасность вождения в зимний период или межсезонье, водителям следует обратить внимание на состояние и исправность самого автомобиля.

- Особое внимание нужно уделить шипованной зимней резине. Выбор лучше остановить на мелком, но достаточно насыщенном рисунке.

- Кроме того, следите за исправностью «дворников» и состояние фар. Используйте незамерзающую жидкость.

- Запрещается осуществлять резкое торможение и отпускать педаль газа во время вождения.

- Обязательно соблюдайте дистанцию и скоростной режим.

«Берегите себя! Помните, что гололед и гололедица могут привести к травмам, дорожно-транспортным происшествиям и человеческим жертвам», - заключили в ведомстве.

Источник: Псковская Лента Новостей
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