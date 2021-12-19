Общество

В Псковской области замедлились темпы снижения заболеваемости COVID-19

Темпы снижения распространения заболеваемости COVID-19 в Псковской области значительно замедлились — на прошедшей неделе спад составил порядка 4%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

В регионе выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом, всего - 69 727. Выздоровели 61 507 человек (+373 за сутки), зарегистрировано 1 191 летальный исход.

За время пандемии специалисты в Псковской области провели 698 924 исследования на коронавирус, в том числе за минувшие сутки сделали 1 274 теста.