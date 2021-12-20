Общество

Александр Котов поздравил ветеранов и сотрудников управления ФСБ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил ветеранов и сотрудников управления ФСБ России по Псковской области с Днем работника органов безопасности Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Без сильных и эффективных спецслужб невозможно существование независимой и процветающей России. Не случайно органы госбезопасности называют опорой державы», - подчеркнул Александр Котов.

Спикер регионального парламента отметил, что выявление и устранение любых угроз национальной безопасности – ключевое предназначение ФСБ. «Сложность и многогранность стоящих перед ведомством задач, а также высочайшая ответственность за судьбу страны и соотечественников, диктует особые требования к сотрудникам спецслужб – каждый, кто связал свою жизнь с госбезопасностью, должен быть истинным патриотом своей Родины и профессионалом самой высокой пробы», - заметил он.

«С профессиональным праздником! Суверенитет страны, мощь России, мир и согласие в обществе во многом зависит именно от вашей работы! Здоровья, благополучия и успехов в службе на благо Отчизны!» - добавил Александр Котов.