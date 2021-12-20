Общество

Работу ярмарки в Пскове планируют продлить до Старого Нового года

Работу новогодней ярмарки в Пскове планируют продлить до Старого Нового года. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в Instagram.

«Все ближе новогодние праздники и все больше Псков окунается в атмосферу волшебства и зимней сказки. Сегодня на улице Пушкина развернулась новогодняя ярмарка. В этом году мы кардинально поменяли ее формат и стилизовали под ремесленную площадку. Производители сувениров, фермеры и мастера ручной работы расположились в уютных деревянных домиках, украшенных новогодней иллюминацией. Спасибо большое губернатору за помощь в оформлении этого праздничного пространства», - отметил он.

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Жители и гости города могут приобрести здесь к празднику товары местного производства: мед, деревянную и глиняную посуду, шерстяные варежки и носки, сувениры и другую продукцию. «А в морозные дни – согреться горячим кофе и перекусить. Есть и развлечения: оборудованы фотозоны, играет музыка, между рядами ходят ростовые куклы и ярмарочные скоморохи», - поделился Борис Елкин.

Ярмарка будет работать до 7 января с 10:00 до 21:00. «Постараемся продлить ее до Старого Нового года, чтобы дать возможность всем желающим насладиться праздником», - добавил глава администрации Пскова.