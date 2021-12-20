Общество

В Госдуму внесен законопроект о базовом доходе для семей с детьми

Депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) внесли в Госдуму проект закона, которым предлагается ввести ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Документ размещен в думской электронной базе.

«Проект федерального закона устанавливает основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей в отношении каждого члена семьи, в которой воспитывается ребенок (дети)», - говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы считают возможным ввести такой ежемесячный базовый доход с 1 января 2022 года. При этом предлагается установить ежегодную индексацию выплаты «на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года», пишет ТАСС.

«Указанная ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей, выплачиваемая в отношении детей, осуществляется в отношении каждого ребенка до достижения им возраста 18 лет. При этом в отношении родителей (усыновителей) такая выплата будет осуществляться до момента исполнения 18 лет младшему из детей», - отмечается в пояснительных материалах.

По словам авторов инициативы, «максимальное количество граждан, в отношении которых будут осуществлены проектируемые законопроектом меры, составляет до 60 млн человек», общий объем максимально возможных расходов составит 7,2 млрд рублей в год.