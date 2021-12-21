Общество

Порховское кафе обслуживало посетителей без QR-кодов

В порховском кафе выявили нарушения соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в период распространения коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В ходе проверки установлено, что в общепите допускается обслуживание граждан без предъявления ими QR-кодов. Кроме того, работники кафе не используют перчатки, а дезинфицирующие средства для рук отсутствуют. От организации потребовали незамедлительно устранить выявленные нарушения.

В прокуратуре отметили, что несоблюдение норм влечет за собой повышение уровня заболеваемости COVID-19 и нарушает права граждан на безопасные условия нахождения в местах общего пользования.