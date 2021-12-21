Общество

Строительство студенческого кампуса в центре Пскова заморожено

Работы в студенческом кампусе Псковского государственного университета временно заморожены. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 декабря.

«Вы помните, что у нас на кампусе был недобросовестный подрядчик. Мы расторгли с ним договор и внесли его в реестр недобросовестных подрядчиков. После этого получилось быстрое решение, мы заключили договор с одной из структур ФСИН как с поставщиком, но, к сожалению, эта организация заявила о своем банкротстве, поэтому фактически работы там сейчас заморожены, сейчас только субподрядчики что-то завершают», - рассказал Михаил Ведерников.

По его словам, в итоге «подвисли» более 50 млн рублей. «Сейчас с Минобрнауки и с ПсковГУ разбираем ситуацию, смотрим, сможем ли мы эти деньги вытащить. Предварительно договорились, что Минобрнауки нас не бросит и в начале следующего года необходимую сумму предусмотрит, чтобы этот объект мы завершили», - пояснил глава региона.

Губернатор добавил, что на данный момент готовность объекта составляет порядка 80%.

Ранее открыть студенческий кампус Псковского государственного университета планировали 26 декабря текущего года. Такое решение было озвучено в сентябре во время визита в Псков вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.