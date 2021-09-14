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Общество

Строительство студенческого кампуса в центре Пскова завершат до конца года 

16.09.2021 10:53|ПсковКомментариев: 3

Открыть студенческий кампус Псковского государственного университета планируют 26 декабря текущего года. Такое решение было озвучено сегодня, 16 сентября, во время визита в Псков вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Дмитрий Чернышенко и Андрей Турчак посетили стройплощадку студенческого кампуса ПсковГУ на Ольгинской набережной, 7. Вместе с ними сюда прибыли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, помощник секретаря Генерального совета партии Армен Мнацаканян, исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин и подрядчики.

 

Они осмотрели студенческое общежитие кампуса, готовность которого университет оценивает в 100%. Общежитие осталось только обеспечить мебелью. 

Далее через зону библиотеки гости прошли в центральную часть кампуса, где их встретили студенты из строительного отряда «Скобарь». Руководитель отряда проинформировала, что студенческий отряд на данный момент состоит из 17 человек. Они занимаются благоустройством территории и проводят штукатурно-малярные работы на объекте. 

«Хотел бы поблагодарить ребят. Это большая радость, когда сами студенты своими руками строят свой кампус. Что может быть лучше, чем прекрасные условия для проживания студентов. Хорошо, что президент и руководство партии "Единая Россия" нашли возможность этот долгострой завершить», - сказал Дмитрий Чернышенко. 

Вице-премьер РФ отметил, что завершить работы нужно до Дня студента, 25 января. Однако ответственные лица ему сообщили, что студенческий кампус ПсковГУ будет готов к открытию уже 26 декабря текущего года.

Теги: #ПсковГУ #строительство #кампус
Источник: Псковская Лента Новостей
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