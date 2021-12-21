Общество

Пострадавшие на производстве псковичи получили новые автомобили

Пострадавшие на производстве жители Псковской области получили новые автомобили от регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

Обладателями новых автомобилей отечественного производства марки «Лада Гранта» стали два псковича, великолучанин и житель поселка городского типа Дедовичи. Транспортные средства Псковское региональное отделение ФСС РФ закупило в целях реализации права застрахованного лица на получение государственной помощи и поддержки после производственной травмы.

Как отметили в фонде, приобретенный спецтранспорт оснащен всем необходимым для безопасного и комфортного управления. С учетом физических возможностей будущих владельцев каждая машина прошла специальную доработку: завод-изготовитель АО «АвтоВаз» (Тольятти) установил адаптивное устройство, позволяющее управлять транспортным средством с помощью рук без использования ножных педалей. Кроме того, до передачи владельцу в специализированном автомобильном сервисе города Пскова, ООО «Машсервис», были проведены все необходимые регламентированные работы по предпродажной подготовке автомобиля.

Необходимость в таком специальном транспорте для пострадавшего определяется учреждением медико-социальной экспертизы при отсутствии медицинских противопоказаний к вождению. Автомобиль в первый же день переходит в собственность владельца, а через семь лет он может получить новое транспортное средство. Кроме того, ФСС компенсирует часть расходов на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы, возмещает его расходы на горюче-смазочные материалы к месту лечения и обратно, расходы на капитальный ремонт машины также компенсируются один раз в течение всего срока эксплуатации в размере до 30% от стоимости транспортного средства.

У пострадавшего на производстве существует возможность самостоятельно приобрести автомобиль другой марки, в этом случае региональным отделением Фонда социального страхования возмещает часть расходов в пределах стоимости автомобиля по последнему государственному контракту на закупку автотранспорта.

В период с 2000 по 2021 года гражданам, пострадавшим в результате несчастного случая на производстве, выдано более 125 транспортных средств. Сначала пострадавшие на производстве получали ключи от автомобилей «Ока», затем – от пятых и седьмых моделей «Жигулей», с 2015 года - от «Лада-Гранта».