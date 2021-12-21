Общество

Оплата налогов для жителей Псковской области станет проще

Налоговая служба направила свои усилия на упрощение оплаты налогов для жителей Псковской области, чтобы это можно было делать удобно и быстро. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ФНС России.

В этом году был запущен новый порядок получения налога на доходы физических лиц по двум видам вычетов – инвестиционным и на приобретение недвижимого имущества. Теперь они будут приходить в автоматическом режиме. При приобретении недвижимости владелец обращается в банк за ипотечным кредитом, предоставляет пакет необходимых документов, оплачивает и завершает сделку, а затем регистрирует свое право на объект.

После этого банк в рамках взаимодействия с налоговой предоставляет ведомству имеющуюся информацию. Служба ее рассматривает и предлагает гражданину в личном кабинете физического лица принять получение вычета на приобретение объекта недвижимости. В результате ФНС России остается только перечислить деньги на счет плательщика.

Помимо этого, со следующего года отменится норма по декларированию продажи жилых домов, квартир, комнат стоимостью до 1 миллиона рублей, а также иных нежилых помещений – до 250 тысяч рублей. Заработает новая норма для многодетных семей, которая освободит их от уплаты НДФЛ при продаже старой и покупке новой квартиры в пределах года. При этом применение льготы не будет зависеть от того, сколько жилплощадь была в собственности семьи. Необходимо соблюсти два условия – новый объект недвижимости должен быть больше по площади или по стоимости, то есть должно произойти улучшение жилищных условий. При применении льготы учитывается наличие несовершеннолетних детей до 18 или до 24 лет, если ребенок продолжает обучение в очной форме.