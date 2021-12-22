Общество

Островских ветеранов призвали выступить в роли агитаторов за прививки

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Островского района провел заседание пленума 21 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Собравшиеся почтили память ушедших из жизни в этом году ветеранов, бывших малолетних узников фашистских концлагерей.

Фото здесь и далее: администрация Островского района

После этого президиум рассмотрел вопрос о положении областного Совета ветеранов «О проведении смотра-конкурса на лучшую областную ветеранскую организацию среди районов и городов Псковской области». С докладом об итогах работы организации за год выступил председатель совета Виктор Неизвестный.

Заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова отметила, что людям старшего поколения необходимо серьезно относиться к своему здоровью. В связи с этим она напомнила о важности вакцинации и ревакцинации от новой коронавирусной инфекции для скорейшей выработки коллективного иммунитета среди жителей Островского района. Лариса Иванова призвала всех ветеранов оказать посильную помощь в этом отношении и выступить в роли волонтеров и своего рода агитаторов прививочной кампании среди пожилых людей.

В завершение присутствующие на заседании избрали новый состав Совета ветеранов и президиум организации.