Общество

Героями фотовыставки в Великих Луках стали собаки из городских приютов

Фотовыставка открылась в торговом центре «Апельсин» в Великих Луках. Ее главные герои – собаки и коты из приютов города, Великолукского района и Новосокольников. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Фото здесь и далее: страница Александра Козловского в соцсети «ВКонтакте»

«Фотовыставка стала продолжением благотворительной акции помощи этим приютам, которую мы запустили на прошлой неделе. Наша акция получила от вас хороший отклик. И в процессе общения возникла идея расширить ее границы и организовать фотовыставку со снимками подопечных приютов», - рассказал Александр Козловский.

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Благотворительную акцию поддержали партия «Единая Россия», зоозащитники, юные футболисты «Экспресса» и другие неравнодушные люди. Они принимают самое деятельное участие в оказании помощи приютам, заметил парламентарий.

«Уверен, что эта фотовыставка позволит привлечь внимание еще большего числа неравнодушных людей к проблеме бездомных животных и поможет поскорее найти любящий дом братьям нашим меньшим», - отметил Александр Козловский.

Также он напомнил о сборе средств для приютов, прикрепив реквизиты: