Звание «Заслуженный строитель» планируют учредить в Псковской области

Звания «Заслуженный строитель Псковской области» и «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Псковской области» планируют учредить в регионе. Соответствующие изменения в областной закон о наградах рассмотрел комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 22 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Сфера строительства и ЖКХ напрямую связана с каждым из нас, с каждым гостем, приезжающим в регион. От качества предоставления коммунальных услуг, качества построенных зданий складывается впечатление от региона», - отметил Сергей Грахов и добавил, что в других регионах введены аналогичные почетные звания.
Гражданину, удостоенному звания, будет вручаться нагрудный знак и удостоверение к нему, а также выплачиваться единовременное государственное пособие в размере 25 000 рублей.
Депутат Андрей Маковский поинтересовался, кого будут награждать: «работяг или директоров».
«В основной массе — это обычные люди, которые работают на земле: трактористы, сварщики, бетонщики и небольшая плеяда бухгалтеров», - ответил Сергей Грахов.
«Какой механизм по принятию решения о награждении?» - продолжил Андрей Маковский.
«В основном, на заявительной основе», - уточнил Сергей Грахов.
После обсуждения комитет рекомендовал региональному парламенту принять законопроект в двух чтениях.