Общество

Звание «Заслуженный строитель» планируют учредить в Псковской области

Звания «Заслуженный строитель Псковской области» и «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Псковской области» планируют учредить в регионе. Соответствующие изменения в областной закон о наградах рассмотрел комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 22 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект представил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Документ предусматривает ежегодное присвоение звания «Заслуженный строитель Псковской области» не более чем 10 работникам организаций строительной отрасли за разработку, внедрение и применение новых современных строительных технологий и материалов, реализацию социально значимых проектов в сфере строительства, развитие инновационного производства высококачественных, экологически чистых строительных материалов, использование передового опыта организации работ, механизации и автоматизации труда, достижение высокой эффективности производства и качества строительно-монтажных работ, подготовку квалифицированных кадров для организаций строительной отрасли.

Звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Псковской области» предлагается присваивать не более чем десяти работникам организаций жилищно-коммунального хозяйства за организацию качественного и бесперебойного функционирования объектов коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подготовку квалифицированных кадров для организаций жилищно-коммунального хозяйства.

«Сфера строительства и ЖКХ напрямую связана с каждым из нас, с каждым гостем, приезжающим в регион. От качества предоставления коммунальных услуг, качества построенных зданий складывается впечатление от региона», - отметил Сергей Грахов и добавил, что в других регионах введены аналогичные почетные звания.

Гражданину, удостоенному звания, будет вручаться нагрудный знак и удостоверение к нему, а также выплачиваться единовременное государственное пособие в размере 25 000 рублей.

Депутат Андрей Маковский поинтересовался, кого будут награждать: «работяг или директоров».

«В основной массе — это обычные люди, которые работают на земле: трактористы, сварщики, бетонщики и небольшая плеяда бухгалтеров», - ответил Сергей Грахов.

«Какой механизм по принятию решения о награждении?» - продолжил Андрей Маковский.

«В основном, на заявительной основе», - уточнил Сергей Грахов.

После обсуждения комитет рекомендовал региональному парламенту принять законопроект в двух чтениях.