Волонтеры «Единой России» за год доставили больным 2 миллиона комплектов лекарств

Партия «Единая Россия» подвела итоги работы волонтерских центров в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.
Волонтеры «Единой России» в 2021 году совершили почти 300 тысяч выездов, помогая врачам доехать на работу и обратно, отвозили их на вызовы к больным и доставляли пациентов в медучреждения. За счет этого почти полностью была закрыта потребность врачей в транспорте, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на видеоконференции с региональными волонтерскими центрами партии.
Также в этом году волонтеры доставили два миллиона комплектов лекарств людям, которые заболели и лечатся дома, более 10 миллионов продуктовых наборов и порций горячего питания медработникам и врачам, которые работают в «красных зонах». Приняли и исполнили более 815 тысяч заявок, поступивших от граждан.
Андрей Турчак отметил, что самое активное участие в этой работе принимают депутаты «Единой России» всех уровней.
Секретарь Генсовета подчеркнул, что за два года сформировалось настоящее волонтерское сообщество.
«За этими цифрами — решение чьей-то проблемы, судьбы конкретных людей, которым помогли наши волонтеры. Мы открываем новые направления деятельности. Наши волонтеры сдают кровь, информируют о вакцинации, оказывают помощь социальным службам. Потенциал огромен. Мы это видим, руководство страны это видит. Мы будем этот потенциал развивать», — добавил Андрей Турчак.
Он напомнил, что в этом году президент поддержал предложение «Единой России» о вовлечении добровольцев в политику. Многие из них приняли участие сначала в предварительном голосовании партии, а затем — в выборах различного уровня. В результате депутатский корпус партии пополнился большим числом волонтеров.
Кроме того, президент России Владимир Путин на форуме «Мы вместе» поддержал идею «Единой России» об обязательном страховании добровольцев. Соответствующий законопроект уже подготовлен и находится на заключении в правительстве.
Волонтерская работа в регионах в этом году шла по самым разным направлениям. Например, «волонтеры-медики» проконсультировали более 18 млн человек. Как рассказала председатель всероссийского общественного движения Мария Якунчикова, активисты оказывают помощь в медицинских организациях, работают в кол-центрах и взяли на себя важный блок доставки рецептурных препаратов людям.
В ходе видеоконференции представители волонтерских движений также выступили с рядом инициатив. Руководитель «Волонтеров Победы», депутат Госдумы Ольга Амельченкова предложила учредить награду за добровольчество в регионах. Сейчас она существует примерно в половине субъектов РФ, и предложение «Единой России» реализуют еще в двух — Ленинградской и Костромской областях. Поддержку получила и инициатива о зачете волонтерских часов в производственную практику студентов.
В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что в предстоящие новогодние праздники работа волонтерских центров не прекратится.
По словам руководителя Псковского регионального волонтерского центра «Единой России», секретаря регионального отделения партии Александра Козловского, в Псковской области волонтерский центр партии «Единой России» работает с марта 2020 года. В этом году он ни разу не приостанавливал работу по оказанию помощи жителям региона в период пандемии коронавируса. В настоящее время активисты волонтерского центра партии входят в состав Ресурсного центра добровольчества региона.
В партии напомнили, что первый волонтерский центр «Единой России» был открыт в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца они появились во всех регионах страны. Они объединили более 100 тысяч активистов. За время пандемии добровольцы оказали помощь миллионам жителей регионов, находившихся на самоизоляции, а также медикам. Активисты, депутаты различных уровней занимались автоволонтерством, в партнерстве с бизнесом обеспечивали медиков продуктовыми наборами и горячим питанием.