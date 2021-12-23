Общество

Приставы будут ждать псковичей на вокзале 24 декабря

Всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах» пройдет в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области 24 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Организатором акции выступает Федеральная служба судебных приставов. Ее цель – привлечь внимание населения региона к проблеме наличия неоплаченных задолженностей, что очень актуально в преддверии новогодних праздников, отметили в ведомстве.

Так, проверить себя и своих родственников на наличие задолженности в Пскове можно будет в мобильных офисах судебных приставов:

с 14:00 до 16:00 в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области на улице Белинского, 77А,

с 13:00 до 15:00 на железнодорожном вокзале Пскова, здесь вместе с судебными приставами в акции будут участвовать сотрудники псковского ЛО МВД России на транспорте.

С 14:30 до 16:30 пройдет «горячая линия». К главному судебному приставу Псковской области Сергею Колесникову можно будет обратиться, позвонив по номеру телефона 8 (8112) 69-90-98.

Все желающие смогут получить информацию о наличии долга, проконсультироваться у специалиста управления о порядке погашения задолженности, а также оплатить свой долг. Участие в акции – добровольное, подчеркнули в ведомстве.

«Помните, что, действуя в соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве", судебные приставы имеют право накладывать арест на банковские счета должников, их движимое и недвижимое имущество, выносить постановления о временном ограничении на право выезда за пределы страны. Узнавайте и оплачивайте свои долги вовремя. Проверяйте себя на долги на официальном сайте управления ФССП России по Псковской области через сервис "Банк данных исполнительных производств"», - добавили в УФССП по региону.