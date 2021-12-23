Общество

Продлен конкурс по отбору в Молодежный парламент при областном Собрании

Депутаты Псковского областного Собрания продлили срок подачи документов для участия в конкурсе по отбору в Молодежный парламент. Соответствующее решение они приняли на сессии сегодня, 23 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В связи с тем, что в осенью 2021 года прошли выборы в Псковское областное Собрание депутатов 7 созыва и первая сессия законодательного органа была установочной, постановление «О внесении изменения в положение о Молодежном парламенте при Псковском областном Собрании депутатов и формировании Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов» было рассмотрено лишь на октябрьской сессии, что на месяц сократило срок подачи документов для участия в конкурсе по отбору кандидатов в члены Молодежного парламента при ПОСД на 2021-2023 годы.

Поэтому был продлен срок подачи документов для участия в конкурсе по отбору в члены Молодежного парламента на 2021-2023 годы. Его персональный состав будет сформирован не позднее 1 марта 2022 года.

«Какая причина? Нет желающих?» - поинтересовался Петр Алексеенко.

Вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко объяснил, что все политические партии, представленные в областном Собрании, уже направили предложения по своим кандидатурам. Он напомнил, что вторая часть Молодежного парламента формируется на конкурсной основе. «Конкурсные процедуры были уменьшены до 1 месяца, ранее это было 2 месяца. Поступали обращения молодых людей, поскольку не все успели сформировать пакет документов, поэтому требуется продление конкурса», - добавил Виктор Остренко.