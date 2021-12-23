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Общество

Администрация Великих Лук выражает соболезнования родным и близким Валентина Рощина

23.12.2021 17:50|ПсковКомментариев: 0

Администрация Великих Лук выражает соболезнования родным и близким Валентина Рощина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Валентин Рощин скончался 22 декабря на 72-м году жизни. Он долгое время работал в органах власти города Великие Луки, внес большой личный вклад в развитие города, совершенствование работы органов местного самоуправления. «Он был настоящим патриотом Отечества, преданным интересам государства, четверть века отдал службе в Вооруженных Силах страны, обеспечивая безопасность восточных рубежей Отчизны», - подчеркнули в администрации.

«Валентин Александрович с честью выполнил служебный долг, проявил себя высококлассным кадровым офицером и талантливым командиром, был награжден Знаком Почета и девятью медалями. Честь и верность долгу были главными принципами Валентина Александровича, которыми он руководствовался на протяжении всей своей жизни», - добавили в администрации.

Он добросовестно трудился на предприятиях города, с высокой ответственностью исполнял свои должностные обязанности. В течение пяти лет он работал в администрации города Великие Луки, занимал должность первого заместителя главы администрации города, отвечал за широкий круг вопросов, включая обеспечение безопасности великолучан. Более трех лет был помощником главы Великих Лук.

«К любому порученному делу Валентин Александрович подходил профессионально, вдумчиво и системно, умело находил решения поставленных задач», - отметили в администрации. На протяжении нескольких лет Валентин Рощин возглавлял организационный комитет Международной встречи воздухоплавателей, многое сделал, чтобы Великие Луки закрепили за собой звание центра отечественного воздухоплавания.

«В нашей памяти Валентин Рощин навсегда останется истинным сыном своей Родины и города Великие Луки, человеком активной гражданской позиции, уделявшим серьезное внимание патриотическому воспитанию великолукской молодежи. Ответственность Валентина Рощина за судьбу нашего города будет вечным примером для подрастающего поколения жителей Великих Лук. Вечная память Валентину Александровичу Рощину», - заключили в администрации.

Прощание с Валентином Рощиным пройдет 24 декабря 2021 года в 13.00 в Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Великие Луки (улица К. Либкнехта, 5-в).

Теги: #великие луки #администрация
Источник: Псковская Лента Новостей
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