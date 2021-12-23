Общество

Публичные слушания о строительстве временного моста пройдут в Пскове

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства пешеходного моста через реку Пскову в городе Пскове состоятся 11 января в 18.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, они пройдут в зале заседаний Псковской городской Думы.

Чтобы соблюсти все необходимые санитарно-противоэпидемические требования, участникам публичных слушаний, желающим очно присутствовать на обсуждениях, рекомендуют заблаговременно, до 15.00 10 января, сообщить об этом в оргкомитет (телефоны: 66-40-25, 66-71-04).

Письменные предложения и замечания по проекту публичных слушаний могут быть направлены участниками публичных слушаний в срок по 11 января по адресу: Псков, улица Некрасова, 14.