Общество

Безопасность в новогодние праздники стала темой совещания в администрации Пскова

В четверг, 23 декабря, глава администрации города Пскова Борис Елкин провел совместное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической комиссии и оперативной группы муниципального образования «Город Псков». Темой совещания стали дополнительные меры по предупреждению ЧС и экстремизма, а также безаварийной работы систем жизнеобеспечения в новогодние праздники.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, Борис Елкин поставил ответственным руководителям задачу оперативно реагировать на возможные аварии на водоводах, теплотрассах, своевременно информировать о произошедшем Единую дежурно-диспетчерскую службу и главу администрации города.

«Впереди нас ждут ответственные дни. Необходимо всем быть на связи и, в случае необходимости, оперативно подключаться к решению поставленных задач», - подчеркнул Борис Елкин и поручил провести дополнительное совещание с коммунальными службами и управляющими компаниями.

Отдельно участники заседания обсудили меры безопасности в новогоднюю ночь. Дежурство с 31 декабря на 1 января будут нести 86 сотрудников УМВД России по городу Пскову. В течение дня они будут рассредоточены по городу, а в 1:00 – находиться в зоне фейерверка, который будет запущен с площади Ленина. Для обеспечения безопасности на дорогах в Новый год Борис Елкин предложил оставить рабочими светофоры на основных улицах города.

Особое внимание – вопросу запуска пиротехники псковичами. Управляющим компаниям поручено разъяснить гражданам о недопустимости запуска салютов в местах, где это может повлечь пожары. Кроме того, жителям следует неукоснительно соблюдать меры безопасности во избежание различных травм.

Глава администрации города Пскова также напомнил, что продолжает действовать запрет выхода на лед водоемов города Пскова.

В ходе заседания также утвердили перечень объектов возможных террористических посягательств и планы работы антитеррористической комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Пскова на 2022 год.