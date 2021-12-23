Общество

Предпраздничные акции стартовали в «Деревне Соловьи»

Во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи», расположенных в Пскове и Псковской области, до 26 декабря продлится акция на мясные продукты:

- вырезка свиная - 378 руб/кг;

- грудинка б/к - 255 руб/кг;

- карбонад свиной б/к - 328 руб/кг;

- лопатка свиная - 305 руб/кг;

- окорок свиной б/к - 305 руб/кг;

- шея свиная б/к - 372 руб/кг.

Кроме того, внимание псковичей обращают на стоимость сметаны 20%-ной жирности: вкусный продукт от местного производителя обойдется всего в 75 рублей (баночка 400 г).

Спешите приобрести любимые продукты по приятной цене!

ВКонтакте: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области:

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1Б

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Я. Фабрициуса, д. 29

ул. Ижорского батальона, д. 5

ул.Я. Райниса, 53б

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9

Добро пожаловать в фирменные магазины «Деревня Соловьи»!