Общество

Более 30 команд российских школьников примут участие в музыкальном хакатоне в Пскове

Более 30 команд школьников со всей России примут участие в четвертом межрегиональном хакатоне в сфере виртуальной и дополненной реальности, который пройдет с 24 по 26 декабря в детском технопарке «Кванториум Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в технопарке.

В формате онлайн в марафоне разработчиков будут принимать участие команды из Уфы, Владивостока, Радужного (ХМАО), Нижнего Новгорода, Липецка, Набережных Челнов, Волжского, Новосибирска, Екатеринбурга, Северодвинска, Няндомы, Ижевска и Пскова. Партнер конкурса - компания по разработке программного обеспечения Varwin.

Участникам предстоит создать анимационный видеоклип, прототипы мобильных приложений, 3D-модели, сайты или приложения для ПК и VR устройств, включающих в себя те или иные элементы виртуальной или дополненной реальности. Команды заявлялись на один из трех треков: музыкальные клипы, AR&музыка,VR&музыка.

Музыкальные композиции как основу для творчества командам предоставили псковские музыканты. Это автор электронной музыки Влад Тясто, музыканты групп SkyTrust, Drift и «Слезы счастья», певица Елизавета Степанова (Матрешка). Все исполнители играют разную музыку (down-tempo, electronic, trip-hop, grunge, alternative, pop) и хорошо известны многим слушателям.

«От команд я жду интересных визуальных решений, свежий взгляд на творчество, собственные смыслы, положенные на музыку мою и коллег. Хочется, чтобы участники и эксперты получили удовольствие и заряд на дальнейшее развитие», - сказала певица Елизавета Степанова.

Для новичков будет организована серия мастер-классов по созданию анимации в программе по 3D-моделированию Blender и работе с дополненной реальностью, об этом расскажут наставники «Кванториумов» Пскова и Самары Алина Терещенко и Андрей Жигунов. О работе в программе Adobe Animate поговорят с 2D-аниматором Иваном Траховым.

Также в рамках хакатона состоится мастер-класс VR-художницы из Санкт-Петербурга Надежды Бей (110 тысяч подписчиков в «ТикТоке»), в котором она покажет, как создавать в VR концептуальные произведения искусства. Представитель компании Varwin Алексей Голубев объяснит, как работать на платформе в рамках трека VR&музыка и интегрировать туда проекты с Unity.

В технопарке добавили, что в прошлом году VR/AR-хакатон прошел в партнерстве с краудфандинговой платформой Planeta.ru. В нем приняли участие более 100 участников из Пскова и области.