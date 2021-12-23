Сборник практических работ по астрономии издали в Пскове

Сборник практических работ по астрономии тиражом 200 экземпляров напечатали в типографии Псковского областного института повышения квалификации работников образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре «Юный техник».
В сборник вошли 16 астрономических фотографий, полученных членами клуба любителей астрономии Псковской области «АстроПсков».
После новогодних каникул сборники бесплатно разошлют учителям физики и астрономии Пскова и Псковской области. «Надеемся, что это поможет учителям в их работе и привлечет учащихся к изучению тайн космоса!» - добавили в центре «Юный техник».
Печать сборника выполнена в рамках научно-просветительского проекта «Небо зовет!», который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.