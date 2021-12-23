Общество

Сборник практических работ по астрономии издали в Пскове

Сборник практических работ по астрономии тиражом 200 экземпляров напечатали в типографии Псковского областного института повышения квалификации работников образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре «Юный техник».

«Эти работы были разработаны и апробированы в результате многолетнего опыта преподавания курса астрономии и организации внеурочной деятельности учащихся в МБОУ "ПТЛ" Моисеевым Иваном Ивановичем. Данные работы были представлены на международных конференциях в Гродно и Санкт-Петербурге (Герценовские чтения). Выполнение этих работ учениками поможет им лучше понять курс астрономии и физики, а также пригодится при организации проектной и исследовательской деятельности», - говорится в сообщении.

В сборник вошли 16 астрономических фотографий, полученных членами клуба любителей астрономии Псковской области «АстроПсков».

После новогодних каникул сборники бесплатно разошлют учителям физики и астрономии Пскова и Псковской области. «Надеемся, что это поможет учителям в их работе и привлечет учащихся к изучению тайн космоса!» - добавили в центре «Юный техник».

Печать сборника выполнена в рамках научно-просветительского проекта «Небо зовет!», который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.