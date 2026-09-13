Международный день памяти жертв фашизма и День танкиста в России отмечают сегодня

Международный день памяти жертв фашизма, День программиста, День танкиста, День парикмахера в России, День позитивного мышления и День шарлоток и осенних пирогов отмечают сегодня, 13 сентября.





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Международный день памяти жертв фашизма посвящен двум событиям — началу Второй мировой войны (1 сентября 1939) и ее окончанию (2 сентября 1945). Из-за фашистского режима погибли десятки миллионов человек, многие из них подвергались страшным пыткам и мучениям.

Цель дня — не только почтить память жертв, но и противостоять возрождению нацистских идей: напомнить обществу о том, что фашизм больше никогда не должен повториться.

День программиста в России — профессиональный праздник программистов всегда приходится на 256-й день года. Именно это число символизирует количество значений, которое можно закодировать одним байтом — восемью битами. В невисокосные годы дата выпадает на 13 сентября, а в високосные — на 12-е.

Инициаторами дня в 2009 году выступили программисты Валентин Балт и Михаил Червяков. Традиционно в этот день проходят хакатоны, лекции о новых технологиях и награждения лучших специалистов.

Также отмечают и День парикмахера в России . Истоки этой профессии уходят на тысячи лет назад: в Древнем Египте и Риме специалисты по волосам не только стригли волосы, но и выполняли функции врачей. В Средневековье их называли цирюльниками, и они продолжали совмещать стрижку с медицинскими процедурами — от кровопускания до лечения зубов. Сегодня праздник отмечают мастер-классами, конкурсами и выставками новых тенденций.

День танкиста в России — праздник с почти восьмидесятилетней историей был учрежден в 1946 году в честь заслуг бронетанковых войск во время Великой Отечественной войны. Изначально дата была привязана к 11 сентября — дню начала Восточно-Карпатской операции 1944 года. С 1980 года праздник перенесли на второе воскресенье сентября.

Танковые войска сегодня выполняют задачи в зоне СВО в качестве главной ударной силы сухопутных подразделений. Поздравления в этот день принимают танкисты, ветераны и работники танковой промышленности. В городах воинской славы и регионах проходят торжественные мероприятия, возложения цветов к мемориалам, концерты и выставки военной техники.

День позитивного мышления призывает отказаться от мрачных мыслей и даже в самой сложной ситуации найти плюсы. Научно доказано: оптимисты болеют реже, чем пессимисты, и дольше живут. Однако не стоит забывать о пользе негативных эмоций — позитив без примеси реализма может быть опасен.

День шарлоток и осенних пирогов. Осень — время свежих яблок и теплых домашних вечеров, а значит, самое время испечь ароматную шарлотку и позвать гостей, пишет «Газета.ru».