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Кинолог рассказал, можно ли наказывать собаку молчанием

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Порой собака может настолько нашкодить, что мы обижаемся на нее, как если бы делали это в случае с людьми. А обида у многих проявляется в игнорировании, отказе контактировать и реагировать. Работает ли это на собак или это лишь вызывает сильный стресс, рассказали Псковской Ленте Новостей в РКФ.

Фото: Российская кинологическая федерация

«Ответ, возможно, вас удивит: в некоторых случаях игнорирование действительно эффективно. Но, скорее всего, вы делаете это неправильно. Сразу нужно понять: то, что работает в сторону людей, может совершенно не работать в отношении животных. Говоря кратко о собаках, обижаться на них слишком долго вредно и недопустимо», — объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Когда игнорирование допустимо?

В дрессировке игнорирование применяется в моменте, чтобы пресечь нежелательное поведение собаки. Например, щенок заигрался с вами и укусил за палец. Лучшая тактика – издать громкий звук, прервать игру и отвернуться на пару минут. Так щенок учится связывать, что укус приравнивается к прекращению игры, потому что человеку больно.

То же самое, если собака, к примеру, пытается запрыгнуть и поставить передние лапы на человека. Подаётся команда «Нельзя». Хозяин собаки скрещивает руки и отворачивается. 1-2 минуты, питомец успокаивается, и тогда можно продолжать общение.

Почему игнорировать дольше вредно?

Ключевое – молчание и игнорирование работают только в моменте. Если человек обижаетесь дольше 15 минут, собака уже не понимает, почему хозяин вдруг перестал реагировать на нее. Тем более если речь вообще о проступке, который совершился в прошлом. Например, человек вернулись домой, а собака уничтожила все тапки. Обижаться бесполезно – питомец уже не свяжет настроение хозяина и свое преступление относительно тапочек. Если остаток дня игнорировать собаку, это вызовет колоссальный стресс: животное не будет понимать, что произошло.

Почему долго обижаться опасно?

Собака в принципе не понимает такую эмоцию, как обида. Она может только считывать язык тела человека и понимать, когда он злится. Если хозяин игнорируете ее, это не вызовет ни раскаяния, ни работы над ошибками, а только заставит животное нервничать и тревожиться.

 

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