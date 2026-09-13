Дорогу на улице Труда в Палкино могут отремонтировать уже в этом году

Старое асфальтобетонное покрытие на улице Труда в Палкино давно требует ремонта, рассказала помощник сенатора Алексея Наумца Надежда Васильева. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах, он дал поручение министерству транспорта и дорожного хозяйства рассмотреть возможности и, если позволят погодные условия, выполнить ремонтные работы уже в этом году.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

Как отметил губернатор, в целом Палкино произвело очень хорошее впечатление: благоустроенные пространства, чистые улицы, а жители радуют своей инициативностью и идеями по развитию территорий.

В рамках президентских нацпроектов и региональных программ в инфраструктуру Палкинского округа с 2021 по 2025 совокупно вложено почти 2,5 миллиарда рублей, а в этом году запланировано еще более 170 миллионов.