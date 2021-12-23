Лев Шлосберг высказал мнение о причинах антиваксерских настроений в России

Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 24 декабря высказал свое мнение о причинах антиваксерских настроений в России.

«Невозможно полтора года ругать все иностранные вакцины на всех государственных каналах и заявлять, что это фуфло, что на Западе, кроме гадостей, ничего придумать не могут. После этого люди начинают слушать песни о том, что лучше "Спутника V" нет ничего на свете. Я считаю "Спутник V" качественной вакциной. Все специалисты говорят о том, что "Спутник V" — это сильная разработка. Но, если вы хотите, чтобы российской вакцине доверяли, не майтесь дурью — не ругайте другие вакцины того же назначения», - сказал политик.