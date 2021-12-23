Общество

«Титан-Полимер» присоединился к благотворительной акции «Елка желаний»

Завод «Титан-Полимер» присоединился к благотворительной акции «Елка желаний». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

«Уже на следующей предновогодней неделе доставим детям долгожданные подарки в Красногородскую специальную школу-интернат для детей-сирот и отдадим лично в руки», - отметили на заводе.

Напомним, все, кто хочет сделать подарок детям в рамках акции, могут выбрать желания на официальном сайте акции elka.pskov.ru. Среди них есть как материальные (игрушки, одежда, цифровая техника), так и нематериальные мечты (посетить концерт, встретиться с любимым актером, увидеть Красную Площадь в Москве).

По условиям акции материальные желания должны быть исполнены до 29 декабря, нематериальные — до 28 февраля.

О невозможности исполнить выбранное желание необходимо сообщить волонтерам по телефону +7 (911) 890-31-07. По этому же номеру можно связаться, чтобы подарок доставили в нужный район Псковской области.