Общество

В Пскове готовятся к введению новых цен на услуги городских бань

Проекты решений об утверждении экономически обоснованных тарифов на услуги муниципального предприятия города Пскова «Банно-прачечный комбинат» опубликовали на сайте администрации города.

Так, помывка в общем отделении во всех банях будет стоить 210 рублей по будням (за 1 час 30 минут), а по выходным - 270 рублей. Помыть ребенка в возрасте до 7 лет можно будет бесплатно.

В бане №1 на улице Советской, 42 смогут помыться и граждане, получающие пенсию по возрасту или инвалидности. В рабочие дни помывка обойдется им в 130 рублей. Принять душ или ванну на протяжении 45 минут можно будет за 210 рублей.

Помывка с использованием бассейна в бане №3 на улице Боровой, 26 будет стоить 310 рублей (за 1 час 30 минут), а за 2 700 рублей в час баню можно будет снять для индивидуального пользования.

Помимо общих услуг, в бане №5 на улице Конной 8 можно воспользоваться комнатой отдыха. Первый час обойдется псковичам в 150 рублей, а каждый последующий будет стоить 100 рублей.

Помимо этого, на сайте администрации опубликован проект решения об утверждении экономически обоснованного тарифа, согласно которому помывка в общем отделении псковских бань будет стоить 307 рублей за одного человека для всех категорий граждан.