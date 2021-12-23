Общество

Новогоднюю ель нарядили в «Михайловском»

Новогоднюю ель нарядили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» перед подъездным кругом в усадьбе поэта сегодня, 25 декабря. Как корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее, праздничное дерево прибыло в заповедник из окрестностей деревни Подгубино Новоржевского района.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

По традиции в заповеднике в ближайшие дни поставят еще несколько елей, но остальные деревья расположатся уже не на открытом пространстве, а в домах-музеях, уточнили в учреждении. Так, в Тригорском ель обычно наряжают в так называемой «Зеленой зале» мемориального дома Осиповых и Вульфов — добрых соседей и сердечных приятелей ссыльного Пушкина.

В Петровском туристы смогут увидеть сразу две ели — в доме Абрама Ганнибала и в доме Петра и Вениамина Ганнибалов, сына и внука знаменитого «царского арапа». А в музейном комплексе в Бугрово появится традиционный рождественский вертеп, уточнили в «Михайловском».

Вертеп на мельничном подворье в Бугрово (2019). Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В музее напомнили, что сейчас в Пушкинском заповеднике идет подготовка к праздничным каникулам, которые «обещают быть богатыми на гостей и события».