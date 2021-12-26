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Общество

Александр Котов сотрудникам МЧС: Спасибо вам за готовность всегда прийти на помощь

27.12.2021 09:22|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов Главного управления МЧС России по Псковской области с профессиональным праздником – Днем спасателя Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Работа в системе МЧС – особая служба, которая по плечу далеко не каждому, - отметил он. - И днем, и ночью, и в будни, и в праздники сотрудники МЧС должны быть готовы действовать быстро и решительно, брать на себя повышенную ответственность, а если придется, рисковать собой ради спасения жизней других людей. Конечно, личное мужество и бесстрашие – неотъемлемая составляющая службы спасателя, но еще один важнейший навык, без которого невозможно достигать результата в этой профессии – умение четко и слаженно работать в команде. Сотрудники псковского управления МЧС делом доказывают свой высокий профессионализм».

Александр Котов пожелал, чтобы все спасательные операции заканчивались успешно, а чрезвычайные ситуации случались как можно реже. «Спасибо вам за готовность всегда прийти на помощь, за надежность и компетентность. Здоровья, благополучия и удачи!» - добавил он.

Теги: #МЧС #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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