Александр Котов сотрудникам МЧС: Спасибо вам за готовность всегда прийти на помощь

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов Главного управления МЧС России по Псковской области с профессиональным праздником – Днем спасателя Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Александр Котов пожелал, чтобы все спасательные операции заканчивались успешно, а чрезвычайные ситуации случались как можно реже. «Спасибо вам за готовность всегда прийти на помощь, за надежность и компетентность. Здоровья, благополучия и удачи!» - добавил он.